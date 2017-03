Syrie : L’appel de l’opposition à la Russie

« Nous espérons que la Russie pariera sur le peuple syrien, et non sur une personne qui détruit son pays dans le seul but de se maintenir au pouvoir. » C’est l’appel lancé à Vladimir Poutine par le chef de la délégation des rebelles syriens, Nasser al-Hariri, à Genève, où se tient depuis lundi une négociation inter-syrienne parrainée par l’ONU.

Les négociations butent sur la définition d’une transition politique, la Russie ayant réaffirmé en préalable son soutien au régime de Damas. Un soutien qui se manifeste aux Nations unies, où un probable veto russe devait bloquer, mardi, une résolution condamnant et sanctionnant des personnalités syriennes impliquées dans le recours à des armes chimiques contre la population.