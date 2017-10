[ÉDITO VIDÉO] Catalogne : le risque d'embrasement

Un prof sur le front par Jean-Riad Kechaou

Ce mardi 10 octobre, les fonctionnaires de notre pays sont appelés à faire grève et à manifester. Le gel du point d'indice en 2017 et 2018 accompagné de la hausse de la CSG annoncent une chute du pouvoir d'achat. Dans l'enseignement, cette baisse est avérée depuis 2002 et a pour conséquence une pénurie d'enseignants pour le moins inquiétante. Explications.

