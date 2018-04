Migrants : L’Europe, toujours plus barricadée

Dans la plupart des États-membres, la montée des formations xénophobes contamine le débat public et influence les politiques migratoires. Une volonté commune : bloquer les arrivées.

Aucune trêve. Il semble que le flux de réfugiés – quelle qu’en soit la cause – ne doive pas cesser en direction de l’Europe. La question migratoire occupe une place croissante parmi les enjeux auxquels sont confrontés les peuples et les gouvernements du Vieux Continent. En France comme ailleurs, cette évolution se traduit aussi par un intérêt croissant des sciences humaines et sociales pour le sujet. Jusqu’au prestigieux Collège de France, qui vient de créer une chaire « Migrations et sociétés », confiée…