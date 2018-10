Tour de France des collectivités qui s'engagent pour l'accueil des migrants.

Strasbourg Maîtresse en son domaine « Nous sommes une ville-frontière », rappelle Marie-Dominique Dreyssé, adjointe Europe Écologie-Les Verts à la mairie de Strasbourg, en charge de l’action sociale territoriale. Chaque année, la ville accueille plus de 3 500 demandeurs d’asile. « De par sa situation géographique, démographique et sociale, Strasbourg voit arriver beaucoup de personnes », constate l’élue alsacienne. Si on est loin du mythe du « tsunami migratoire », Marie-Dominique Dreyssé note une…