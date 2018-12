La Macronie prise au piège de sa brutalité

Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron faisait feu de tout bois. Réécriture du code du travail, choc fiscal, détricotage de la politique de logement social, privatisation de la SNCF et d’Aéroports de Paris… Une « thérapie de choc » qui lui a permis de faire passer des réformes majeures en assommant les résistances. Mais dont il paye aujourd’hui le prix par une coagulation des colères, qui surgissent avec d’autant plus de violence qu’elles étaient tues jusqu’alors. Au point que la Macronie pourrait désormais être forcée de changer de politique, sur la forme comme sur le fond.

La « modération salariale » est un leitmotiv du Medef, de la Commission européenne, comme d’Emmanuel Macron. Ses réformes ont donc amenuisé les défenses syndicales, soutenu fiscalement l’embauche à bas salaires et écarté tout coup de pouce du Smic. Les résultats sont probants, puisque la France enregistre la plus faible évolution des salaires depuis dix ans, désormais en dessous de l’inflation, alors que l’activité économique redémarre. Les salaires ont augmenté de 0,1 % en 2017 et reculeront de 0,4 % cette année, selon les chiffres de l’Organisation internationale du travail. Un mouvement observable à l’échelle planétaire, où la croissance salariale a ralenti de 2,4 % en 2016 à 1,8 % en 2017. L’OIT observe aussi et surtout un écart moyen de 20 % entre le salaire des hommes et celui les femmes. z E. M. Malgré un léger coup d’arrêt ressenti depuis l’affaire Benalla, qui va de pair avec une reprise en main par Matignon des dossiers sociaux, le rythme des réformes devait officiellement rester soutenu durant les prochains mois. Avec des lois du même acabit, voire plus explosives, que celles qui ont marqué le début du quinquennat. Ciblant des petites entailles sur les « grandes masses budgétaires », qui se traduisent par des pertes bien réelles pour les plus précaires.

Les négociations sont ainsi en cours jusqu’au 15 janvier pour une réforme de l’assurance chômage, censée dégager d’énormes économies budgétaires (entre 3 et 3,9 milliards d’euros sur trois ans, dont 90 millions annuels sur le régime des intermittents du spectacle). Parmi les pistes les plus probables, figure l’idée d’une baisse des indemnisations pour les précaires, par le biais d’un nouveau mode de calcul des allocations. Environ 20 % des personnes en chômage partiel pourraient perdre une surcote appliquée aujourd’hui à leurs allocations, qui représente 8 à 10 % de son montant.