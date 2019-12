Homophobes pratiquants

Un documentaire et un livre-enquête se penchent sur les « thérapies de conversion » à destination des personnes homosexuelles. Des pratiques qui, en France, se déploient encore en toute impunité.

J_’ai fait mon coming out assez jeune. Comme on fait vraiment confiance à sa famille, on suit ses parents. Ils guident notre vie et ils ont raison. J’y vais en me disant “si ça se trouve, ça va marcher !” » Benoît Berthe grandit au sein d’une famille très pratiquante. Ne pas aller à la messe est un « péché mortel »_. Dans son enfance, il fréquente différentes communautés du Renouveau charismatique, mouvement d’origine américaine inspiré de l’évangélisme. L’une des communautés dont la famille est proche est…