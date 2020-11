Climat : L’accord de Paris tombé aux oubliettes ?

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Décembre 2015 : Laurent Fabius clôt la COP 21 avec son petit marteau vert en forme de feuille. Embrassades générales – c’était le monde d’avant – pour fêter la signature de l’accord de Paris par 195 États. Cinq ans plus tard, l’euphorie générale a fondu comme la neige des glaciers. Les phénomènes climatiques extrêmes s’enchaînent, les scientifiques alertent toujours plus, mais une vingtaine de petits pays seulement ont mis à jour leur cible nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre… Pendant cinq semaines, Politis donne à voir la réalité de cette urgence climatique et interroge celles et ceux qui luttent inlassablement pour un monde habitable et juste.