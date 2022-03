Jihad blanc, la menace hybride

J e vais te former au jihad, au white jihad », promettait Logan Nisin à un identitaire niçois, en juin 2015. Six ans plus tard, il est condamné à neuf ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste, en lien avec l’ultradroite. Jamais révélés auparavant, ces messages issus d’échanges privés Facebook traduisent l’influence jihadiste qui s’étend au cœur de l’ultradroite. « Le terrorisme du style Daech : il ne nous reste que ça », écrivait le militant quelques mois après les attentats de Charlie Hebdo.

Passé par les Jeunesses Nationalistes, le Front national, le Parti de la France et l’Action française, Nisin détaillait par le menu comment faire basculer le pays : lancer la « reconquête de secteurs » par des commandos « nationalistes », afin d’installer « un État parallèle ». « En prenant certaines villes moyennes, l’économie de l’État va s’écrouler. Tu laisses faire le travail. » Et puis, « si t’as plusieurs villes, ça bougera : c’est ce qu’ont fait les jihadistes en Irak ».

De sa cellule de la prison des Baumettes – dans laquelle il a accès à un téléphone –, Nisin confirme s’être inspiré des jihadistes pour son projet. « J’ai vu des documentaires qui expliquaient comment Daech s’était développé. J’ai aussi regardé les analyses de Boris Le Lay » – suprémaciste fiché S, condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale_. Côté propagande : « J’ai beaucoup regardé les vidéos d’Omar Diaby : il est très fort. D’ailleurs, une des premières qu’il a faites, “Soldat d’Allah”, ressemble beaucoup à celle de néonazis américains », analyse celui qui a appelé sa chaîne YouTube« National Media Center »,en référence au Al-Hayat Media Center de Daech. « On regarde ce qui marche et on voit comment on peut s’en inspirer »_, conclut-il.

Convergence

Dans une note publiée en mars 2021 consacrée à la menace de l’ultradroite, le parquet général de Paris reconnaît le développement de cette notion de « jihad blanc ». Il l’explique par le fait qu’« en matière de violence politique et de terrorisme, le jihadisme domine l’espace médiatique et le spectre politique » :une espèce de « figure modèle ». Ce phénomène traduit ainsi la « circulation de schémas militants dans un espace médiatique mondialisé ».Mais, d’après de récentes recherches américaines, cette rencontre va plus loin : elle crée aussi un espace de fluidité idéologique. Si l’ultradroite s’inspire de la propagande jihadiste pour son pouvoir violent, des jeunes jihadistes et des salafistes de la génération Z (1) s’approprient la « Chan Culture » de l’ultradroite : une culture visuelle faite de mèmes – éléments de langage reconnaissables et transmis par répétition d’un individu à d’autres – qui, sous couvert d’humour, véhiculent une certaine vision du monde, voire des messages violents.

Les deux mouvements proposent une vision rigide du bien et du mal.

Cette récupération mutuelle des codes crée une sous-culture commune et l’esquisse d’un discours partagé. Moustafa Ayad, directeur exécutif du laboratoire d’idées anglais Institute for Strategic Dialogue (ISD), a publié en 2021 une étude (2) sur ce phénomène : « Une nouvelle génération de salafistes utilise des communautés auto-créées comme “Islamogram” pour construire des récits sur diverses plates-formes grand public », écrit-il.

On voit ainsi fleurir des personnages à l’origine prisés par l’ultradroite, comme Pepe the Frog grimé en jihadiste, ou encore un drapeau nazi surplombé du sceau de Daech.