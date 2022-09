Élections au Brésil : Rosa Amorim, au nom des sans-terre

À l’image d’autres mouvements sociaux, le Mouvement des travailleurs ruraux sans-terre (MST) s’est décidé, cette année, à multiplier les candidatures à la députation.

C’est un bar de rue sauvage, ce 25 août. Circulation barrée devant l’Armazém do campo (« le magasin des champs »). De cette ruche sortent tables et chaises, les bières aussi, et un écran géant : à 20 heures, le candidat Lula passe en direct au journal de la Globo, la chaîne la plus regardée du pays. En quelques mois, le siège du Mouvement des travailleurs ruraux sans-terre (MST) de la ville de Recife est devenu le cœur battant de la gauche locale. Le bar applaudit, rit aux bons mots de l’ex-président, 76…