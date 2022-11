Stéphane Troussel : jamais sans les classes populaires

Il le disait. Désormais Stéphane Troussel l’écrit pour se faire entendre bien au-delà des frontières du département qu’il préside depuis dix ans : « La Seine-Saint-Denis, contrairement à ce que beaucoup voudraient faire croire, est tout sauf une anomalie en France. Elle est le condensé des défis que notre société doit affronter et résoudre. » Seine-Saint-Denis. La République au défi, Stéphane Troussel, entretien avec Madani Cheurfa, coll. Paroles d’acteurs, éd. L’Aube, 184 p. 15 euros.

Le propos, à contre-courant des stigmatisations incessantes dont ce territoire francilien est coutumier en raison de la pauvreté et de la diversité de ses habitants, n’est pas banal. Cet élu socialiste l’argumente avec force détails dans un livre d’entretien en forme de coup de gueule. De quoi aiguiser notre curiosité.

Qu’est-ce qui motive la publication de ce plaidoyer maintenant ? À qui s’adresse-t-il ? Ces questions, nous sommes allé les lui poser. Rendez-vous est pris un samedi matin d’octobre, non dans son bureau du conseil départemental mais dans la Brasserie de la place, à La Courneuve. Au milieu des gens qui le connaissent et n’hésitent pas à l’aborder. Stéphane Troussel est ici chez lui et ça se sent.