Génie biomédical : un nuage de non-lait ?

On n'arrête plus le progrès : une start-up américaine est parvenue à fabriquer du lait de vache... sans vache ! Un produit à partir de levures, agrémenté d'eau, de graisses, de sucres, de vitamines et de minéraux. Ses créateurs, formés au « génie biomédical », espèrent commercialiser leur trouvaille fin 2017, devançant ainsi une autre merveille, le « steak éprouvette » cultivé en laboratoire à partir de cellules-souches. Dans le viseur, le marché des vegans. L'histoire ne dit pas s'ils comptent maintenant fabriquer du fromage à partir de ce lait...