La face cachée des concessions autoroutières

Raymond Avrillier, ancien élu écologiste de Grenoble, ne lâchera rien. Bercy non plus. Objet du bras de fer : l’accès aux contrats entre l’État et les entreprises autoroutières, signés en avril 2015. Cet été, le tribunal administratif a jugé que le ministère de l’Économie devait transmettre ces documents publics. Mais ce dernier a préféré former un recours devant le Conseil d’État. C’est à se demander quels arrangements Bercy peut bien vouloir cacher, au moment même où le gouvernement lance son nouveau plan autoroutier à un milliard d’euros.