Obsession : L'islam, vous dis-je !

Géopolitique de la nation France : avec un titre aussi pompeux, on pouvait s’attendre à un vaste panorama géostratégique de la place de la France dans le monde. D’autant plus que le livre est signé Yves Lacoste, qui fut un géopolitologue de talent avant d’être obsédé par l’islam, comme son cosignataire, Frédéric Encel. Le livre est uniquement centré sur la menace que représenterait l’islam pour la France. Rien sur les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Afrique… Parmi les multiples perles, relevons que, selon Encel, le conflit israélo-palestinien trouve son origine dans le Coran. Et les titres de chapitres sont évocateurs : « L’immigration postcoloniale au coeur du trouble » ; « L’immigration et le danger islamiste » ; « L’islamisme contre la nation » ; « La conquête de l’Algérie »…