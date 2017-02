Le Travail productif, c’est l’emploi

Dans le débat sur le revenu universel, il y a un argument qui revient souvent : le travail se raréfie à cause de la révolution numérique, mais il existe un « au-delà de l’emploi », dans lequel se nichent des réserves de travail permettant de résoudre le chômage autrement qu’en cherchant désespérément à créer des emplois. Le salariat avec ses droits serait d’un autre siècle et le plein emploi, hors d’atteinte, devrait être remplacé par la pleine activité. La contradiction éclate quand on entend tout et ...