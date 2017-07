Pas à pas,  la conquête  des droits

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

La marche s’est depuis toujours mise au service de la résistance collective à l’ordre établi. Le 12 mars 1930, Gandhi, en sandales et drapé de blanc, entame avec quelques dizaines de personnes une « Marche du sel » qui forcera l’occupant britannique à enclencher le processus d’indépendance de sa colonie indienne. « I have a dream ! », scande Martin Luther King le 28 août 1963. Sa marche pour les droits civiques aboutira au bannissement légal des discriminations raciales et autres. Le 30 avril 1977, les Mères de la place de Mai inaugurent devant le palais présidentiel argentin la litanie des rondes hebdomadaires qui déboucheront sur l’organisation de procès contre les tortionnaires de la dictature. La marche est une arme politique puissante, dont la lenteur calculée permet le ralliement du nombre, où la fragilité des corps face aux moyens de la répression essentialise et légitime les revendications.

