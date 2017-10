Contrats aidés : le plan social caché

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Rue du Chemin-Vert (Paris XIe), une large banderole barre la vitrine de la boutique de La Petite Rockette : « 14 emplois sur 20 sont menacés ». Dans l’association de quartier qui gère la recyclerie, mais aussi le bar voisin et de nombreux projets en parallèles, 14 salariés sont en contrats aidés CUI-CAE. Depuis l’annonce du gouvernement concernant la diminution du nombre de ces emplois aidés, ils ne savent pas si leurs contrats seront renouvelés. « Désolé du retard, j’appelais Pôle emploi, s’excuse Dimitri Callens, chargé de l’administration. En ce moment, je les ai tous les jours au téléphone, mais même eux n’ont pas de retour sur les renouvellements des contrats. »

« Une mesure très violente »

Léa* est en contrat aidé : depuis un an elle travaille 26 heures par semaines à la boutique, le plus souvent à la caisse. Son contrat arrive bientôt à son terme, mais elle ne sait pas s’il sera renouvelé ou si elle va de nouveau se retrouver au chômage. « C'est une mesure très violente, soupire-t-elle, les yeux dans le vague. Elle ne laisse le temps à personne de se retourner, ni aux employés ni aux associations. » Car, si les emplois aidés représentent 6 % de l'effectif des 1,8 million de salariés du secteur associatif, leur disparition impacterait aussi bien les associations et leurs bénévoles que les bénéficiaires de ces services.

Le cas de La Petite Rockette est illustratif sur ce point : en avril dernier, ils ont ouvert la Cycklette. Cet atelier vélo participatif et solidaire, à la fois un atelier et lieu de rencontre, est permis grâce à la permanence de deux salariés en contrat aidé. « S'il n'y a plus d'employés pour tenir la permanence, la Cycklette fermera en avril prochain », se désole Dimitri, qui ajoute :

On a aussi fait un budget prévisionnel pour l'année 2018 et avec une telle diminution d'employés, on ne pourra plus payer les factures à la fin du premier semestre 2018.

Un succès reconnu

Pour l'association, la situation est paradoxale : plus de 75 % de leurs emplois sont menacés mais la mairie a fait appel à eux pour ouvrir une deuxième recyclerie dans un autre arrondissement. Cela n'étonne pas Agnès, une habituée qui habite dans la rue : « Je viens souvent ici, parfois juste pour flâner, parfois pour acheter quelque chose de précis. Je me sens un peu moins dans la logique consommatrice lorsque je rachète des choses qui ont déjà servi. » Aujourd'hui elle est venue avec sa fille à la recherche d'un costume d'Halloween, « mais on va sans doute repartir avec quelques livres, on fait ça à chaque fois », sourit la Parisienne. Dans la petite salle spécifique, les étagères débordent de guides de voyages, mangas et autres romans de poches, tous rapportés par des gens du quartier. Les prix ne sont pas spécifiés : ils sont libres, à l'appréciation des clients. « Sans aides publiques, on ne peut pas proposer des prix aussi bas », argue Dimitri Callens.

Une situation de doute

Les contrats aidés sont justement une dimension de cette aide publique. « Ce n'est pas un système satisfaisant, souligne le jeune homme, conscient de la précarité de ce statut. Mais ce dispositif a le mérite d'exister : il aide n'importe quelle association. » Depuis qu'elle a le statut d'employeur, La Petite Rockette a embauché 43 personnes en contrats aidés.

Selon les individus et leurs situations, cet emploi leur a apporté à tous, que ce soit un logement, une stabilité financière ou même une révélation professionnelle.

Mais les traits tirés de Dimitri montrent la fatigue de ce combat : « Cette situation de doute est anxiogène. Ce n'est pas comme si on se battait pour vendre plus ou autre, on lutte juste pour des emplois payés moins de 12 euros de l'heure. » Jugés « coûteux » par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, les contrats coûteraient à l'État entre 7 000 et 11 000 euros par emplois selon les calculs du Collectif des associations citoyennes (CAC). Autant dire, une brindille par rapport aux contrats du CICE, estimés par le CAC entre 286 000 et 570 000 euros par emploi créé. Pourtant, le CICE est maintenu en 2018.

1 % d'augmentation du taux de chômage

Didier Minot, du CAC, souligne les contradictions du gouvernement :

On nous parle de lutte contre la pauvreté et l’on ferme les associations qui sont parfois davantage porteuses de l’intérêt général que les pouvoirs publics. On se félicite de la diminution du chômage durant l’été mais l’on lance un plan social qui représenterait une hausse de 1 % du taux du chômage.

La fierté de ces associations, c’est d’être porteuses « de lien social, de coopération, d’éducation à la citoyenneté de défense des droits, avant d’être productrices de chiffres », rappelait le collectif en 2014.

« Notre but, ce n’est pas de faire du profit, insiste Dimitri. On est sur le fil. Par exemple, on a des salles de répétition. Pour elles, on dépense 18 000 euros par an, et elles nous rapportent 17 000. Concrètement, elles nous coûtent 1 000 euros. Mais qu’est-ce qui se passera si demain on les supprime ? » Il liste toutes les personnes qui en seraient impactées : les musiciens, les producteurs, mais aussi le public... « L’utilité du réseau associatif n’est pas quantifiable », conclut le jeune homme. « Après tout, c’est de l’argent public qui revient aux citoyens », sourit Jean-Claude Boual, président du CAC.

Mobilisation difficile

Le collectif avait d’ailleurs appelé à une « journée morte des associations » mercredi 18 octobre, demandant en urgence un moratoire sur la suppression des contrats aidés, qu’il qualifie de « plan social ». Difficile de mobiliser un monde aussi épars et divers que le secteur associatif, composé de 1 300 000 associations toutes différentes. « On n’a pas de syndicats ni des heures de délégation par exemple. Dans ce cas-là c’est complexe de mobiliser massivement, témoigne Dimitri Callens. D’autant que pour l’instant on ne sait rien, on va voir comment la mesure va se traduire. »

Néanmoins, on a compté 200 mobilisations en France lors de cette journée noire. Le CAC a lancé un appel, qui a recueilli les signatures de plus de 650 organisations et fédérations d’associations. Au niveau local, La Petite Rockette et d’autres ont lancé des actions pour interpeller les députés, espérant être écoutées. Léa*, elle, croise les doigts : « De toute façon, il n’y a que ça à faire. »