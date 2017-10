En finir avec la « drague à la française »

Encore récemment niées, les violences sexuelles et sexistes sont désormais reconnues, malgré un réel retard culturel et politique.

Beaucoup n’en reviennent pas des chiffres qui, jour après jour, sont publiés concernant le harcèlement sexuel et plus largement les violences faites aux femmes. Au travail, dans la rue, et surtout dans le cercle familial ou amical. Le 20 octobre, dans un sondage Odoxa réalisé pour Le Figaro et France Info, 53 % des femmes interrogées affirment avoir été victimes de harcèlement ou d’agressions sexuelles et, pour les moins de 35 ans, la proportion s’élève à 63 %. Des chiffres terrifiants qui rendent compte…