Les médias libres soutiennent « Complément d'enquête » et « Envoyé spécial »

Devant la réduction programmée des budgets de deux émissions d'investigation de France Télévisions, nous assurons leurs équipes de notre soutien et exigeons le retrait du projet.

C’est avec stupéfaction que nous avons appris que la direction de France Télévisions a l’intention de réduire drastiquement les budgets et le nombre des journalistes des deux émissions d’investigation « Complément d’enquête » et « Envoyé spécial ».

Ce projet, qui vise les très rares lieux sur les chaînes de télévision où un journalisme soucieux de l’intérêt général et indépendant des pouvoirs peut pleinement assurer sa mission d’information, est un mauvais coup porté à la démocratie.

Nous, médias libérés des puissances financières et journalistes libres, assurons les équipes de « Complément d’enquête » et d « Envoyé spécial » de notre soutien, et exigeons le retrait du projet de réduire leurs moyens de travail.

Médias signataires : Alternatives économiques, Arrêt sur images, Basta, Causette, L'Accent bourguignon, Les Jours, Mars Actu, Mediapart, Politis, Reporterre, Street Press, Vox Europe.

Vous aussi, journaliste ou citoyen, vous pouvez signer ce texte : envoyer votre soutien à medias-libres@riseup.net