Médias : L’indépendance, c’est quoi ?

La réponse à la question que nous posons cette semaine en une de Politis est moins simple qu’il y paraît. L’indépendance économique est certes le premier des impératifs. Mais elle serait peu de chose s’il s’agissait de tomber, de gré ou de force, sous la tutelle idéologique d’un État ou d’un mouvement politique. Mentir pour convaincre, même au nom d’une cause que l’on croit juste, est un désastre qui a fait ses preuves. À l’inverse, faut-il faire vœu d’objectivité, cette chimère que l’on enseigne dans les écoles de journalisme ? Ou même d’apolitisme ? N’est-ce pas le plus souvent une autre forme de mensonge ?

Un péril d’une autre nature guette ceux qui ne cèdent pas aux sirènes de l’argent et des pouvoirs : la marginalité. Pauvre mais honnête ! Le succès historique du Canard enchaîné est là pour nous rappeler qu’il n’y a pas à cela de fatalité. Celui, plus récent, de Mediapart aussi. On pourrait citer également Alternatives économiques. Et, après tout, Politis est bien vivant depuis trente ans. Sur tous ces sujets, dont l’enjeu est rien de moins que la démocratie, nous avons ouvert nos pages à Ivan du Roy, Michel Gairaud, Hervé Kempf, Pascal Massiot et Edwy Plenel. Leurs réflexions sont passionnantes. Nous avons également donné la parole à Aude Rossigneux, rédactrice en chef du Média, qui répond aux interrogations suscitées par l’apparition prochaine de cette web télé.