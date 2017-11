Dans les montagnes bulgares, un Western sous haute tension.

Meinhard est un homme doux. Souple de corps et d’esprit. Il est dans ces montagnes bulgares pour « faire du fric ». Ancien légionnaire, il n’aime pas la violence. La virilité agressive des autres ouvriers allemands qui jouent des muscles et de leur pseudo-supériorité devant les villageois (et surtout les villageoises), ce n’est pas son truc. Il écoute les discussions sans y prendre part, contemple le paysage, apprivoise le cheval gris qui se promène près du campement. Il esquive les provocations de son…