« Implanter la Corse dans le XXIe siècle… »

De meeting en meeting, entre Corte et Bastia, les nationalistes apparaissent majoritaires au sein de la jeunesse insulaire. Reportage.

On ne saurait arriver à Corte, quatrième ville corse par son importance, qui compte aussi 60 % d’étudiants, sans avoir le regard attiré par les innombrables graffitis sur tous les murs de la ville. Inévitables sont les triangles symbolisant la forme de l’île, avec une pointe en haut à droite pour le Cap Corse, accompagnés des trois lettres « IFF », que l’on peut développer en deux versions. Plus fréquemment : « I Francesi Fora », ou « Les Français dehors ». D’autres fois, plus rarement, « I Fascisti Fora…