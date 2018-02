Macron a jugé qu’il convenait de précipiter les cheminots vers les mêmes anxiétés que celles dont souffrent des agriculteurs.

Aujourd’hui, je vais te parler de la France insoum… Naaaaan, je rigole, détends-toi : je vais te parler d’Emmanuel Macron, chef de l’État français (CDL’ÉF). Et plus précisément de cette sienne déclaration, faite il y a quelques jours (et juste avant que son Premier ministre n’annonce qu’il avait « choisi de s’attaquer de front au statut des cheminots ») au Salon de l’agriculture [1] : « Je ne peux pas d’un côté avoir des agriculteurs qui n’ont pas de retraite et de l’autre avoir un statut cheminot et ne…