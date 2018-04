Cette droite qui absout les antisémites

En dénonçant une pseudo-judéophobie de la gauche, certains penseurs et publicistes cherchent à faire oublier que la haine des juifs est née, et continue de prospérer, à l’extrême droite.

Fin 2017, Antoine Gallimard, PDG de la prestigieuse maison d’édition du même nom, confirme qu’il veut procéder à une réédition des pamphlets antisémites de Céline, supervisée par un professeur de littérature québécois, qui réduit ces textes abjects à des « écrits polémiques » (et qui par ailleurs affiche sur sa page Facebook « les marques d’une nette sympathie pour Marine Le Pen [1] »). Comme ce projet soulève un tollé, Gallimard y renonce temporairement, et non sans avoir proféré qu’« aujourd’hui…