Timbrer, trier, distribuer… courir et la fermer !

Le sociologue Nicolas Jounin s’est fait embaucher comme facteur à La Poste. Quasi ethnographique, son enquête immergée délivre une photo glaçante des conditions de travail et du management de notre « service public » postal…

Il y a déjà plus de sept ans, Thierry Brun, de Politis, avait décrit dans une enquête fouillée (1) l’acharnement néolibéral, l’affaiblissement et les tentatives de « démantèlement » frappant ce qui est encore, malgré tout, l’un de nos plus anciens services publics : La Poste. Le livre se concentrait surtout sur la mise en concurrence entre services publics nationaux et opérateurs privés, imposée par l’Union européenne (et ses principes néolibéraux). La volonté de casse du service public postal semblait…