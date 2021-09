Primaire écolo : Des débats de très bonne tenue

Près de 123 000 personnes se sont inscrites pour voter à la primaire du Pôle écologiste (1), qui désignera celle ou celui qui en portera les couleurs pour la présidentielle de 2022 : Julien Bayou, secrétaire national d’Europe Écologie-Les Verts (EELV), peut avoir le sourire devant ce « grand succès ». À la question piège « à partir de combien de participant·es estimerez-vous ce scrutin représentatif ? », il bottait prudemment en touche, fin août, lors des Journées d’été de son parti : « Le nombre importe peu. »

Cinq candidat·es sont en lice : la députée Delphine Batho (Génération écologie), l’entrepreneur Jean-Marc Governatori (Cap écologie), l’eurodéputé Yannick Jadot (EELV), le maire de Grenoble Éric Piolle (EELV) et la vice-présidente de l’université de Lille Sandrine Rousseau (EELV). Le premier tour se déroulera en ligne du 16 au 19 septembre. Les deux candidat·es qui en sortiront en tête s’affronteront lors d’un second tour, du 24 au 28 septembre.

Si ce corps électoral peut paraître étroit comparé à celui des précédentes primaires de droite ou du PS (de 2 à 4,4 millions de personnes), il n’en est pas moins sept fois plus important que lors de la primaire EELV de 2016, et proche des 150 000 parrainages citoyens recueillis fin 2020 par Jean-Luc Mélenchon en appui à son entrée en campagne présidentielle. Et notablement plus large que la somme des adhérent·es des partis organisateurs (2), ce qui semble favorable à Yannick Jadot, doté d’une notoriété nationale plus étendue que ses concurrent·es. Cependant, l’apparente évidence des pronostics de la primaire écologiste a régulièrement été déjouée par le passé.