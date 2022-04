L'autre débrief du 1er Tour

Politis, Basta! et Radio Parleur s'associent pour une soirée électorale en direct d'Aubervilliers, pour analyser les résultats du premier tour de l'élection présidentielle.

Cet article est en accès libre. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas se financer avec la publicité. C’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Ce choix a un coût, aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance : achetez Politis , abonnez-vous .

HEXAGONE ÉPISODE #4 Politis vous donne rendez-vous pour

LE GRAND DIRECT !

Dimanche 10 avril 19h - 21h30

Le 1er tour vu des quartiers populaires

Plateau installé au café associatif La Cassette à Aubervilliers (4 rue Lécuyer), en partenariat avec le Collectif Transmission. On vous y attend nombreuses et nombreux !

3 plateaux de 45 mn pour décrypter ce 1er tour

1er plateau : Débrief de la campagne

2e plateau : Les luttes locales et l'écologie

3e plateau : Le quinquennat 2022-2027 - Quelles perspectives pour les luttes ?

Et nos bénévoles en duplex depuis les QG de campagne

Animation et réalisation : Martin Bodrero et Étienne Gratianette (Radio parleur) Avec : Erwan Manac'h, journaliste à Politis, Ivan Du Roy, rédacteur en chef de Basta! Et de nombreux invité·es…

HEXAGONE, UN TOUR DE FRANCE

DES SUJETS OUBLIES DE LA PRÉSIDENTIELLE, EN PODCAST

En 2022, les médias Basta!, Politis et Radio Parleur ont lancé une programmation originale pour couvrir la campagne présidentielle au plus près de celles et ceux qui font la démocratie. C’est le projet Hexagone.

Durant la campagne présidentielle, certains débats qui agitent notre société ont été exacerbés, déformés, alors que d'autres ont été ignorés. Pour mettre en lumière ces questions maintenues sous la ligne de flottaison, et pour porter des voix différentes, les rédactions de trois médias indépendants ont proposé à leur public un projet commun d’information de terrain.Pendant quatre mois, Radio Parleur, Basta! et Politis se sont placés « sous le signe de l'Hexagone ».

Les trois premières émissions :