Le groupe Dehd livre Blue Skies, un album de rock galvanisant, taillé sur mesure pour l’été.

Originaire de Chicago, Dehd est né en 2015 de l’alliance musicale entre Jason Balla (chant, guitare), Emily Kempf (chant, basse) et Eric McGrady (batterie) – la composition du groupe n’ayant pas varié depuis ses débuts. Dotée d’une présence charismatique et d’une voix magnétique, Emily Kempf s’affirme distinctement comme la figure centrale du trio. Loin de n’être que de simples faire-valoir, Jason Balla et Eric McGrady contribuent eux aussi pleinement à l’alchimie sonore de Dehd. Très proches dans la vraie…