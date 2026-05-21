Cancer infantile : le RN du côté des labos
Le RN a voté contre une proposition de loi créant un fonds pour la recherche sur les cancers et maladies rares de l’enfant, financé par une taxe de 0,1 % sur les laboratoires pharmaceutiques. Le produit de cette taxe est estimé à 40 millions d’euros. Certains députés d’extrême droite défendaient même à la place un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises investissant dans ces recherches. Le texte doit maintenant passer par le Sénat.
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