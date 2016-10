Grèce : À l’hôtel de la bonne étoile

« S__i, pour l’État, c’est légal qu’un enfant dorme sur le tarmac du port du Pirée et illégal qu’il dorme au chaud dans un hôtel “squatté”, alors on préfère l’illégalité. » À l’hôtel Plaza, une bâtisse abandonnée en plein centre d’Athènes depuis sept ans et squattée depuis presque six mois, ils sont plusieurs à partager cet avis. Mais ils ont été plus loin dans leur indignation : ils ont agi. Les images des familles abandonnées à elles-mêmes dans les salles d’attente du port du Pirée, sans commodités ni ...