Légalisation du cannabis : Une idée qui fait son chemin

Parmi les plus gros consommateurs, la France demeure l’un des pays les plus répressifs d’Europe en matière d’usage de drogues, en particulier de cannabis, surtout envers les jeunes. Vu le climat réactionnaire en cette période de précampagne présidentielle, on pourrait craindre une surenchère démagogique aux accents sécuritaires sur le sujet. Et pourtant… À l’initiative de la sénatrice (EELV) Esther Benbassa – déjà auteure début 2014 d’une proposition de loi, restée lettre morte, pour « un usage contrôlé ...