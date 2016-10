Natalia M. King : Les saisons de l’amour

Natalia M. King poursuit la tournée de Bluezzin T’il Dawn. Neuf titres inspirés et envoûtants sur les joies et les tourments du cœur. Rencontre.

Elle dit en riant qu’elle est « old school » parce qu’elle adore Miles Davis et qu’elle est fan d’Ellington. Mais Natalia M. King entend tracer sa voie – « my way ». Comme dans cette reprise de « Don’t explain », de Billie Holiday, un des deux standards qui figurent sur son dernier album, Bluezzin T’il Dawn – du blues avec deux « z », comme « jazz ». « C’est l’histoire d’une femme qui découvre du rouge à lèvres sur le col de son mari. Billie Holiday chante la femme triste, résignée. Je me suis plutôt ...