Les fleurs fanées des Bosquets

L’histoire de ce quartier emblématique, à Montfermeil, entre enquête et témoignages d’habitants et de connaisseurs.

Sept barres de 10 étages et 13 immeubles de 4 étages, 1 534 logements répartis dans 123 HLM. La copropriété des Bosquets, à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, accueille ses premiers habitants en 1965. Elle est l’œuvre de Bernard Zehrfuss, un rival de Le Corbusier, créateur de grands ensembles et boulimique de béton. Avec ses logements spacieux, ses pelouses, ses fleurs et une vraie mixité sociale et ethnique, les Bosquets est un endroit où il faut bon vivre jusqu’aux années 1980, notamment pour les ...