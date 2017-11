Les plaisirs de l’uchronie

Jean-Paul Farré met ses talents d’auteur et de conteur à imaginer une autre guerre de 14-18. Un magnifique hommage à la tradition de l’« absurde » et sa puissance de vérité.

On assiste sans doute à une baisse d’intérêt pour l’inspiration « absurde ». Le public a intégré la pensée de l’absurdité qui est si criarde dans notre vie et dans l’actualité ; il l’a apprise à l’école en entendant parler de La Cantatrice chauve et de Godot. Mais il esttellement travaillé inconsciemment par le récit télévisuel, la remise à plat classique des histoires, qu’il ne fait plus assez la fête aux esprits cocasses de notre temps, ceux qui font marcher les pendules à l’envers. Jean-Paul Farré est…