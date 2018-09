Les coquelicots, le climat et la croissance

De nombreux appels sur les enjeux environnementaux ont marqué la période récente. Il faut dire que l’été a été chaud, au propre comme au figuré, sur le front des dommages écologiques et des constats d’un « effondrement » en cours. Des institutions peu portées au catastrophisme, Nations unies comprises, se sont prononcées en faveur de mesures fortes et urgentes. Plus récemment, l’appel « Nous voulons des coquelicots (1) » contre les pesticides empoisonneurs des humains et du vivant pourrait bien être signé par des centaines de milliers de citoyen·ne·s, témoignant d’une montée de la prise de conscience de risques collectifs vitaux et proches.

Mais c’est un autre appel sur lequel j’insisterai. Car, en amont de ces turbulences écologiques devenues violentes, on trouve un mode de production et de consommation « fauteur de troubles », le capitalisme, et une quasi-religion qu’il est parvenu à inculquer au plus grand nombre, avec comme grands prêtres des économistes et l’appui des médias sous contrôle. Son premier commandement : la croissance est une exigence permanente, c’est la solution à tous les problèmes sociaux et même écologiques (la croissance « verte »). Les économies mondiales sont dopées à la croissance. Mais, comme elles sont en manque, elles souffrent. Et avec elles, les peuples. Or, voici un extrait de la tribune collective (2) signée par plus de 200 universitaires européens et publiée le 16 septembre dans Libération comme dans la plupart des pays européens :