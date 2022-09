Élections au Brésil : l’impensable retour de la faim

Cela faisait des années que l’on ne glosait plus sur ce mot saignant attribué au général de Gaulle à propos du Brésil, « pays d’avenir et qui le restera ». Le voilà qui remonte à l’esprit : c’est un bond en arrière de trois décennies que révélait début juin le Penssan, réseau de recherche brésilien sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Selon sa dernière étude, 33,1 millions de personnes souffrent de la faim dans le pays. Elles n’étaient « que » 19,1 millions en décembre 2020. La dégradation est vertigineuse, l’un des plus terribles legs du gouvernement Bolsonaro : le Brésil est de retour sur le planisphère mondial de la faim.

Lire aussi > Le premier volet consacré au Brésil, « Battre Bolsonaro ».

À la fin du mandat de Lula en 2010, la malnutrition avait reculé de 70 % dans le pays.

Il en était sorti en sept ans de présidence de Lula, qui avait affiché la lutte contre la faim comme sa priorité absolue. En fin de mandat, en 2010, la malnutrition avait reculé de 70 % au Brésil. Près de 12 millions de familles – environ 60 millions de personnes, le tiers de la population d’alors – étaient sorties de la grande pauvreté, performance unique saluée par l’ONU. Le nombre de Brésilien·nes souffrant de la faim était alors tombé à 10 millions.

Cantine solidaire du quartier pauvre des Miracles, tenue par Vinha, une habitante. (Photo : Patrick Piro.)

Le bilan est si contrasté entre les deux principaux adversaires à la présidentielle du 2 octobre – Bolsonaro l’ultralibéral d’extrême droite, et Lula le social de gauche – que la question de la faim sera l’arbitre de cette élection, affirment divers analystes. Lula a d’ailleurs placé la résolution de cette crise au sommet de son programme, à nouveau. Bolsonaro, tout en contestant les chiffres du désastre, n’en a pas moins augmenté précipitamment l’aide mensuelle de base aux plus démuni·es. « Prenez-la, mais ne votez pas pour lui, il est responsable de vos problèmes ! » leur a lancé Lula.

Élections au Brésil, deuxième volet : le retour de la faim

À Recife, le peuple des champs nourrit les quartiers (mardi 20 septembre)

Chiffres et évolution de la faim au Brésil (mercredi 21 septembre)

Julio Lancelotti, prêtre de l’urgence alimentaire (jeudi 22 septembre)

Covid : la favela de la Maré (vendredi 23 septembre)