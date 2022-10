Théâtre : le souffle de Rodrigues

Les Bouffes du Nord nous invitent à un voyage entre passé et futur avec deux œuvres du nouveau patron du Festival d’Avignon.

La dernière fois que nous avons parlé ici de Tiago Rodrigues, c’était pendant le Festival d’Avignon. Déjà nommé pour prendre la suite d’Olivier Py à la tête de ce rendez-vous théâtral dès 2023, l’auteur et metteur en scène portugais y faisait une apparition discrète. Si d’autres éditions avaient pu nous faire découvrir ses mises en scène – le magnifique Sopro puis une Cerisaie –, il n’était cette année présent qu’en tant qu’auteur, avec son Iphigénie montée par Anne Théron. Chœur des amants, jusqu’au 29 octobre, et Catarina et la beauté de tuer des fascistes, jusqu’au 30 octobre, au Théâtre des Bouffes du Nord, Paris Xe, 01 46 07 34 50.

Rythmée d’une manière si particulière, la seule écriture de Tiago Rodrigues imposait aux acteurs un phrasé et des gestes à la fois doux et profonds, un souffle caractéristique de ses spectacles. Portée par un chœur féminin, la tragédie de la fille d’Agamemnon exprimait aussi la foi de Rodrigues dans la capacité du théâtre à enrayer la répétition des violences.