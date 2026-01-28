L’exception espagnole qui dérange

L’Espagne est la preuve qu’une coalition de gauche, lorsqu’elle assume ses désaccords mais partage un cap, peut produire des politiques à la hauteur des attentes populaires.

Pierre Jacquemain  • 28 janvier 2026
Article paru
dans l’hebdo N° 1899 Acheter ce numéro
Partager :
L’exception espagnole qui dérange
Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol, après une réunion d'urgence du Conseil européen sur les menaces du président américain concernant le Groenland, au siège européen à Bruxelles, le 22 janvier 2026.
© NICOLAS TUCAT / AFP

Pendant que l’Europe s’abîme dans la résignation austéritaire, la brutalisation des débats publics et l’alignement atlantiste sans boussole morale, un pays gouverne à contre-courant, presque en silence. L’Espagne de Pedro Sánchez fait figure d’exception. Cette singularité tient d’abord à une évidence trop souvent oubliée ailleurs : gouverner à gauche suppose de gouverner avec la gauche. Toute la gauche dans ce qu’elle a de plus divers. La coalition espagnole associe une social-démocratie assumée à une gauche radicale présente au cœur de l’exécutif – et en bonne place.

L’Espagne a fait le choix politique de la protection.

Loin des fantasmes sur « l’ingouvernabilité » des gauches qui seraient « irréconciliables », cette alliance a permis de conduire des politiques concrètes, majoritairement soutenues par la population, et socialement transformatrices. Le salaire minimum a été revalorisé à plusieurs reprises, améliorant directement le quotidien de plusieurs millions de travailleurs précaires, notamment dans les services, l’agriculture et le tourisme. La réforme du droit du travail a rompu avec la dérégulation systématique héritée de la crise financière : limitation drastique des contrats temporaires, renforcement des conventions collectives, rééquilibrage du rapport de force en faveur des salariés.

Sur le même sujet : Dossier : Espagne, le voisin modèle ?

La liste est longue : taux de croissance le plus haut de la zone euro, construction massive de logements sociaux, taxation des groupes bancaires et énergétiques pour augmenter les recettes de l’État, etc. Et alors que la Banque d’Espagne prévoyait que le taux de chômage ne passerait sous la barre des 10 % qu’après 2027, le seuil a été franchi dès le dernier trimestre 2025. Là où tant de gouvernements invoquent l’impuissance des marchés, l’Espagne a fait le choix politique de la protection.

Cette cohérence se retrouve dans les politiques migratoires, autre ligne de fracture du continent. Madrid a multiplié les régularisations de travailleurs sans papiers et vient encore d’annoncer 500 000 nouvelles régularisations cette semaine. Sánchez assume une approche très pragmatique : reconnaître celles et ceux qui vivent, travaillent et cotisent déjà. Au-delà, l’Espagne a maintenu une politique de sauvetage en mer quand tant d’États ont préféré détourner le regard ou criminaliser les ONG.

Une gauche qui infléchit le cours des choses

Là encore, un choix politique, fondé sur une idée simple : le droit d’asile n’est pas négociable. Sur la scène internationale, Pedro Sánchez sauve aussi l’honneur européen. Face à Donald Trump hier, et à ce qu’il incarne encore aujourd’hui, l’Espagne a défendu le multilatéralisme sans naïveté mais sans servilité. Sur la Palestine, Madrid a rompu avec l’hypocrisie diplomatique dominante, rappelant que le droit international ne peut pas être à géométrie variable.

Pas de quoi pour autant idéaliser le modèle espagnol. L’instabilité politique demeure forte, les affaires de corruption et de violences sexistes et sexuelles impliquant des personnes de son entourage ont affaibli le président du gouvernement, la majorité parlementaire reste fragile, soumise notamment aux tensions territoriales. Dans plusieurs régions, la droite gouverne avec l’extrême droite, menaçant frontalement les avancées sociales, les droits des femmes ou les politiques mémorielles. Les compromis budgétaires imposés par Bruxelles continuent de peser, et les inégalités restent fortes.

Sur le même sujet : Un #MeToo politique déferle en Espagne, pays pionnier de la lutte contre les violences sexuelles

Mais c’est précisément dans cet environnement contraint que l’expérience espagnole prend tout son sens. Elle rappelle qu’une gauche qui gouverne n’est pas condamnée à gérer l’existant, mais peut infléchir le cours des choses. L’Espagne est la preuve qu’une coalition de gauche, lorsqu’elle assume ses désaccords mais partage un cap, peut produire des politiques à la hauteur des attentes populaires. La preuve que l’Europe n’est pas condamnée à choisir entre l’autoritarisme brun et la gestion grise. Encore faut-il accepter de regarder, enfin, du côté de Madrid.

Tout Politis dans votre boîte email avec nos newsletters !
Pierre Jacquemain
Par Pierre Jacquemain
Publié dans
Parti pris

L’actualité vous fait parfois enrager ? Nous aussi. Ce parti pris de la rédaction délaisse la neutralité journalistique pour le vitriol. Et parfois pour l’éloge et l’espoir. C’est juste plus rare.

Temps de lecture : 3 minutes
Soutenez Politis, faites un don.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un Don

Pour aller plus loin…

La police tue (encore)
Parti pris 20 janvier 2026

La police tue (encore)

El Hacen Diarra, 35 ans, est mort après une interpellation policière, dans la nuit du 14 au 15 janvier. Son décès, peu relayé par les politiques et les médias, témoigne une nouvelle fois de l’indifférence française au sujet des violences policières racistes.
Par Pierre Jacquemain
Le Pen : un procès pour carburant politique
Parti pris 13 janvier 2026

Le Pen : un procès pour carburant politique

Le procès de Marine Le Pen et du FN-RN doit être le moment d’une prise de conscience : si l’extrême droite avance, ce n’est pas malgré le système, mais dans ses failles.
Par Pierre Jacquemain
Mercosur : les vraies raisons du « non » de Macron
Parti pris 9 janvier 2026

Mercosur : les vraies raisons du « non » de Macron

Si la France a voté contre le Mercosur, ce n’est pas parce qu’Emmanuel Macron condamne le libre-échange – bien au contraire – mais parce que soutenir le texte lui coûterait trop cher politiquement.
Par Pierre Jequier-Zalc
La fin du mythe de  la méritocratie 
Parti pris 17 décembre 2025

La fin du mythe de  la méritocratie 

La méritocratie continue d’être brandie comme la preuve que tout serait possible pour qui « se donne les moyens ». Mais ce discours, qui ignore le poids écrasant des origines sociales, n’est rien d’autre qu’un instrument de culpabilisation. En prétendant récompenser le mérite, la société punit surtout ceux qui n’avaient aucune chance. Voici pourquoi le mythe s’écroule et pourquoi il faut enfin le dire.
Par Pierre Jacquemain

Best of

Les plus lus

1 Expulsés par la France après des OQTF, ils témoignent 2 Procès FN-RN en appel : Marine Le Pen coule et embarque les coaccusés avec elle 3 Fallait pas l’inviter : Sarah Knafo au « 20 heures » de TF1 4 Non, Brigitte Bardot ne défendait pas les animaux

Les plus partagés

1 Comment la France légitime l’expulsion des sans-papiers qu’elle fabrique 2 « À bas le voile » ? Non, à bas l’islamophobie institutionnelle ! 3 Santé mentale des jeunes : la lente perdition 4 Pont de Gênes : le cri de colère du grand-père d’une victime

Les plus récents

1 Du Front national à Jordan Bardella, un système financier opaque 2 « Les maires tremblent en attendant de découvrir le niveau de réduction de leurs budgets » 3 Les classes populaires acquises au RN ? Une cartographie inédite révèle des nuances 4 Déconstruire le duel des « deux France »
S’abonner Nos newsletters