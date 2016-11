Ces fractures qui déchirent les États-Unis

Inégalités et immigration : trois ouvrages analysent les grandes questions qui travaillent les États-Unis en profondeur.

D’une floraison de livres inspirés par la proximité de l’élection présidentielle américaine, nous avons extrait trois essais qui scrutent les lignes de fractures des États-Unis. Fractures sociales, ethniques et démographiques. Longtemps correspondant du Monde à New York, Sylvain Cypel se penche sur la question migratoire. Son titre sonne comme une profession de foi : Liberty. « Liberté », comme la statue dont le socle est porteur d’un poème d’Emma Lazarus, véritable message d’ouverture et de générosité ...