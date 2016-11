Les deux Amérique

Au-delà de la personnalité de Donald Trump, la démographie du vote républicain semble s’éroder inexorablement avec l’augmentation de la diversité raciale et du niveau d’éducation.

On connaissait les -Amérique noire et blanche, républicaine et démocrate, riche et pauvre. On découvre à présent l’Amérique diplômée et l’Amérique non diplômée. C’est l’un des grands enseignements de l’élection présidentielle de 2016 : jamais la fracture entre les deux n’aura été aussi importante. D’un côté, les titulaires d’un diplôme universitaire sont largement favorables à Hillary Clinton et aux démocrates. De l’autre, les plus faiblement diplômés, voire les non-diplômés, votent Donald Trump. Le ...