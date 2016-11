Trump, « ami d’Israël »

« L’époque de l’État palestinien est révolue. » C’est en ces termes que Naftali Bennett, chef du lobby des colons et ministre de l’Éducation nationale du gouvernement Netanyahou, a accueilli l’élection de Donald Trump. Lequel est réputé être « un grand ami d’Israël », comme l’a immédiatement rappelé Benyamin Netanyahou. Trump a également répété à plusieurs reprises qu’il ferait transférer l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, ce qui serait contraire aux résolutions de l’ONU, qui ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale d’Israël, mais comme une ville en partie sous occupation illégale. Plus prudent, l’éditorialiste du quotidien Maariv, Dana Somberg, a souligné que « les règles du jeu de Trump changent tous les jours », et qu’il est donc « trop tôt pour se réjouir »…