Fil de fer et fil de l’eau

Présentes dans les médias depuis de nombreux mois, les frêles embarcations venues de la Méditerranée accostent enfin sur les scènes françaises. Dans La neuvième nuit, nous passerons la frontière, par exemple, Marcel Bozonnet imagine avec l’anthropologue Michel Agier une forme mêlant krump [^1], recherche scientifique, musicale et sonore, et témoignages filmés pour interroger les peurs provoquées par le réfugié. Pour renverser les points de vue et faire de ce dernier non plus un marginal mais une figure ...