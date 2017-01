Le Parc, de Damien Manivel, part d’une classique rencontre entre un garçon et une fille puis bascule dans l’onirisme.

Le film commence avec la même retenue dont font preuve les deux jeunes personnages l’un envers l’autre. Un garçon et une fille. C’est leur premier rendez-vous, sur un banc, dans un parc. Le plan est cadré large : on est loin d’eux tout comme eux gardent, pour l’instant, leurs distances. Ils vont faire lentement connaissance, timidement, en se posant des questions simples : « Où habites-tu ? », « Quel métier font tes parents ? » Pour son second long métrage, Le Parc, Damien Manivel filme tout d’abord une ...