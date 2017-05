James Baldwin, une histoire américaine

À partir de l’œuvre de l’écrivain noir américain, Raoul Peck signe, avec Je ne suis pas votre nègre, un film remarquable sur la violence raciale aux États-Unis.

Noir et gay. Pas facile de survivre. Né en 1924, enfant de Harlem, violé à l’âge de 10 ans par deux agents de police, James Baldwin a quitté les États-Unis pour Paris dans sa vingtaine d’années. « Il savait que, s’il demeurait dans une Amérique raciste, cela finirait mal pour lui, observe le réalisateur haïtien Raoul Peck. Il est ensuite revenu et s’est engagé dans le combat pour les droits civiques. Auteur à succès de nombreux romans ou essais, il est devenu un des porte-parole de la cause noire. » C’est cette personnalité qui a inspiré Raoul Peck (L’École du pouvoir ; Lumumba), ­puisant dans les textes de Baldwin la matière de ce documentaire, notamment dans les échanges épistolaires entre l’auteur et son agent littéraire, et dans son manuscrit resté inachevé (quand il disparaît, en 1987), Remember This House (Souviens-toi de cette maison). Une trentaine de pages de notes relatant la vie et l’assassinat de trois de ses amis : Martin Luther King, Malcom X et Medgar Evers, membre de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Convergeant dans leurs luttes, aucun n’a vécu au-delà de 40 ans. C’est ce qui frappe James Baldwin, dont l’existence est ponctuée de revers, de souffrances, de défaites intimes, d’amers constats, de déceptions en déceptions. Mais un Baldwin qui n’en reste pas moins les yeux toujours étonnés devant la vie, trimbalant avec lui sa nonchalance et un optimisme serein.