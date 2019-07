Climat : les scientifiques passent à l’action

Les fabricants de doute sont toujours à l’œuvre en matière de changements climatiques. L’idée selon laquelle « on n’y peut rien » continuant de justifier tous les comportements climaticides. Dans le combat contre l’inaction climatique, les scientifiques ont un rôle clé à jouer. L’exemple régulièrement cité est celui d’Hervé Le Treut, climatologue pionnier de l’étude d’impact sur un territoire : la Nouvelle-Aquitaine. Pour leur troisième publication commune, les Journalistes d’investigation sur l’écologie et le climat (Jiec) ont voulu partir à la rencontre de scientifiques qui, comme lui, se battent pour le climat et ont longtemps eu le sentiment de parler dans le désert. Quelque chose est en train de changer. La démarche d’Hervé Le Treut essaime maintenant dans les régions Sud-Paca, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie pour organiser la résilience des territoires, souligne Basta ! Ingénieur, cogérant du cabinet de conseil BL évolution et militant à Alternatiba, Charles-Adrien Louis réfute dans Reporterre le caractère liberticide de la transition écologique. Mais concilier la transition avec des impératifs de justice sociale et de développement économique est un défi. La Revue Projet s’est rendue au domaine de Forges (Seine-et-Marne), où le Campus de la transition, créé en 2018, développe des formations pour contribuer à penser et à faire advenir un monde désirable pour tous. L’an dernier s’est également monté l’Atecopol, atelier d’écologie politique à Toulouse, raconte Mediapart. Une cinquantaine de chercheurs y réfléchissent à l’évolution de leur métier en cohérence avec un engagement écologiste, au partage de la science avec les citoyens, et aux moyens d’en finir avec le mythe technoscientifique. Le changement est palpable notamment chez les étudiants qui conjuguent anxiété et recherche de sens, témoigne dans Politis Luc Abbadie, écologue et ex-directeur de l’Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris. Préserver la viabilité de la planète est devenu l’enjeu n° 1, défend-il. Certains étudiants, comme Paul Clévy, passent ainsi du « on ne va pas assez vite » au faire, avec une grande créativité et une grande détermination.

Aurore Chaillou, Sophie Chapelle, Vanina Delmas, Christophe Gueugneau, Ingrid Merckx, Alexandre-Reza Kokabi

