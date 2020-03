« Nos conversations célestes », de Jean-Christophe Attias : Une quête intérieure

Jean-Christophe Attias propose un premier polar profond et insolite.

Lorsqu’un éminent historien des religions, spécialiste de la pensée juive médiévale, s’attaque au roman policier, forcément le résultat est déroutant. Avec Nos conversations célestes, Jean-Christophe Attias, auteur d’un Moïse fragile, prix Goncourt de la biographie en 2015, s’aventure cette fois sur les chemins troubles de la fiction. Depuis six semaines, Ben Halfman a disparu. Ce professeur d’un petit institut universitaire poussiéreux et indolent est certes réputé fantasque et subversif, mais sa soudaine…