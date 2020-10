Macron porte sur les territoires métropolitains d’outre-périphérique le même regard suintant que sur « les outre-mer ».

L’autre jour – c’était le dimanche 27 septembre –, Emmanuel Macron, chef de l’État français, s’est fâché tout rouge contre une lointaine peuplade. « J’ai honte » pour les dirigeants libanais, a-t-il lancé sur un ton que le journal Le Monde, qui semble n’avoir pas été le moins du monde heurté par cette diatribe, a qualifié de « grave et tendu ». Découvrant cela, je me suis dit que le pauvre homme, fatigué peut-être par le constat qu’il échoue depuis de très longs mois (et au rebours des rodomontades…