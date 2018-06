On nous a donné un gâteau au chocolat avec une étiquette soigneusement écrite à la main et tellement joliment emballé qu’il avait déjà l'air bon rien qu'en le regardant. Je suis toujours touchée quand on nous offre des choses concrètes. Les dons en argent beaucoup moins, ou au mieux impressionnée si c'est une grosse somme. Là, c'est le tour de la prise de parole de l’adjointe au maire. Le collectif opte pour la vente des T-shirts en mode mobile en se promenant dans le cercle. Nous, on est plus du style fixe avec table et panneau. Je quitte mon job de vendeuse pour voir la scène de plus loin.

Ça me fait sourire de voir les deux bancs de la place qui n'ont sûrement jamais vu autant de derrières de leur vie. Il faut dire qu'il sont vraiment bien placés à l’ombre et sous les tilleuls qui sentent bons. Je remarque une pancarte : « Nous sommes tous des étrangers sur cette terre ». Je n'ai pas bien compris. J'ai plus l'habitude du : « Il n’y a pas d’étrangers sur cette terre » de la Cimade. Je viens de me faire arroser par deux gamins qui jouent au pistolet à eau. Il n'y a pas de doute, nous sommes en été. Ça y est la buvette vient d’ouvrir. J'abandonne l’écriture pour la nourriture, mon premier amour.