Cette Chine aux deux visages

Alain Wang décrit l’alliance d’une économie ultralibérale et d’un système politique fermé.

La Chine est le pays des superlatifs. Dix-neuf humains sur cent sont aujourd’hui chinois et, depuis le début du XXIe siècle, la population a crû de 60 %. Mais ces chiffres ne rendent compte qu’imparfaitement des transformations que ce pays a connues depuis la mort de Mao, en 1976. Le sinologue Alain Wang décrit et analyse cette évolution dans un ouvrage riche en informations. On est loin, nous dit-il, du temps des vélos et des vieilles limousines Hongqi surmontées de drapeaux rouges, véhiculant les ...