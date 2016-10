De la difficulté à définir le populisme

C’est une brûlante et redoutable question qui s’affiche en couverture du dernier essai du politologue allemand Jan-Werner Müller : « Qu’est-ce que le populisme ? » On l’entend comme une promesse d’élucidation alors que le mot envahit ad nauseam discours et commentaires politiques. À vrai dire, on n’est pas sûr d’avoir une réponse très claire en refermant ce livre, par ailleurs riche d’une utile réflexion. Le concept – qui n’en est peut-être pas un (et c’est bien le problème !) – est interrogé, scruté, ...