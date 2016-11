Chez nous, c’est pas comme ça

Inutile d’escompter que la vérité des faits puisse dessiller le fan-club de Sarkozy.

On regarde ce qui se passe aux États-Unis, juste avant l’élection présidentielle – dont le résultat sera connu quand tu liras ces lignes. On additionne – sans éprouver pour autant le moindre commencement d’une quelconque sympathie pour Hillary Clinton – les interminables crapuleries de Trump. On constate, non sans hébétude, qu’elles ne sont d’aucun effet sur la ferveur de son électorat, qui les tient pour non avenues et lui conserve sa dévotion. On se dit que ces f***u-e-s Yankees sont décidément ...